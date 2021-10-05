Регионам выделили 1 млрд рублей на раздельный сбор мусора

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Кабмин отправит 46 субъектам РФ 1 млрд рублей на закупку ёмкостей для раздельного сбора мусора. Больше всего средств получат Воронежская и Тверская области, а также Кабардино-Балкария. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает телеканал «360».

Регионами проводится работа по созданию новых и переоборудованию действующих контейнерных площадок для организации раздельного сбора отходов. Охват населения раздельным сбором отходов достиг 30%. Новая мера поддержки для выстраивания эффективной системы обращения с ТКО (твёрдые бытовые отходы. — NEWS.ru) позволит повысить этот показатель, — рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Отмечается, что наибольшее финансирование также получат Костромская, Свердловская и Оренбургская области.

Глава РЭО Денис Буцаев заверил, что организация проследит за целевым расходованием средств. По его словам, Россия должна начать сортировать все отходы к 2030 году.

Ранее стало известно, что в России появится порядка 950 предприятий по обработке и утилизации твёрдых коммунальных отходов. В бюджете на реализацию проекта заложено 60 млрд, ещё 430 млрд планируется привлечь из инвестиций.