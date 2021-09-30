Стало известно, сколько мусорных заводов построят в России

В России появится около 950 заводов по обработке и утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Для строительства предприятий нужно привлечь более 430 млрд рублей инвестиций. Об этом «360» рассказал гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. На данный момент для реализации проектов имеется 60 млрд бюджетных денег.

Если говорить про необходимые объёмы, то мы должны построить в районе 950 объектов инфраструктуры. Инвестиции здесь составят примерно 430 миллиардов рублей, — сообщил специалист.

Буцаев отмечает, что в регионах есть перспективные объекты, которые необходимо построить к 2024 и к 2030 году. При этом каждому региону необходимо выполнить целевые показатели, обозначенные президентом России Владимиром Путиным, — сортировка 100% отходов и снижение их захоронения в два раза к 2030-му. Для субъекта с населением в один миллион человек и объёмом образования ТКО 300−400 тысяч тонн в год потребуется 3,4 млрд рублей вложений, подчеркнул глава РЭО.

Ранее Буцаев рассказал, что каждый житель России в среднем ежегодно выбрасывает 400 кг отходов. По его словам, если не заниматься отходами, то наша планета полностью в них погрязнет.