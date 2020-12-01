Регионального чиновника обязали отремонтировать «грёбаную яму» на дороге

https://static.news.ru/photo/58ab629e-33e9-11eb-9275-fa163e074e61_660.jpg Фото: НОВОСТИ Карталы, Варна, Бреды/vk.com

Главу Карталинского муниципального района Челябинской области Анатолия Вдовина прокуратура обязала отремонтировать дорожную яму в городе Карталы.

Правоохранительные органы обратили внимание на ситуацию с дорогой после появления в соцсетях видео местного жителя Анатолия Шестакова. Мужчина снял ролик, как за свой счёт он чинит дорогу, засыпая яму камнями. В своём видео мужчина прозвал её «грёбаной ямой» и отметил, что вынужден «делать то, что должна делать администрация».

После этого видео прокуратура проверила состояние дороги в городе Карталы на пересечении улиц Воротилина и Садовой и постановила, что выявленные дефекты противоречат нормативам. В результате проверки в отношении сотрудника местной администрации Анатолия Вдовина, в ведении которого находился проблемный участок дороги, было возбуждено дело об административном правонарушении.

При этом сам Вдовин считает, что самодеятельность местного жителя — всего лишь пиар, а за оскорбление власти и проведённый ремонт на него можно подать в суд, пишет URA.RU.

Ранее в Калужской области одну из разбитых грунтовых дорог застелили разноцветными коврами. Помощник главы дорожного хозяйства Калужского региона Руслан Битиев сообщил, что региональные депутаты уже «включились в эту историю». Однако им пока не удалось найти местность, где такая дорога, писал NEWS.ru.