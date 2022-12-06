Readovka: ВСУ попытались атаковать аэродром Бельбек в Крыму

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Telegram-канал Readovka сообщает, что ВСУ попытались атаковать аэродром Бельбек в Севастополе. Канал отмечает, ссылаясь на источники, что российские системы ПВО отразили все атаки дронов противника. Данную информацию в Минобороны пока не подтвердили.

Утром украинские боевики попытались нанести удар еще по одному аэродрому. Их целью стал Бельбек в Севастополе. Однако благодаря четкой работе русского ПВО все дроны сбили на подлете, — сообщает Readovka.

Рязанский и саратовский аэродромы Дягилево и Энгельс подверглись ударам реактивных беспилотников утром 5 декабря. Минобороны РФ сообщило, что в результате обстрела погибли трое военнослужащих, еще четверо пострадали. По данным российской стороны, Украина использовала для атаки БПЛА советского производства. Дроны были перехвачены средствами ПВО.

Издание The Guardian сообщило со ссылкой на западных официальных лиц, что Украина, возможно, разработала беспилотник с дальностью полета до тысячи километров, способный нанести удар по европейской части России, включая Москву.