Раскрыты детали охраны Рамзана Кадырова

https://static.news.ru/photo/4f66be92-858b-11eb-85b9-96000091f725_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Когда глава Чечни Рамзан Кадыров отправляется на прогулку по Грозному, его сопровождает полк патрульно-постовой службы (ППС) полиции имени Ахмата Кадырова республиканского управления МВД. Если политический деятель выезжает в горы, то его охрана увеличивается до двух тысяч человек. Об этом рассказал бывший полицейский-стрелок полка Сулейман Гезмахмаев.

Когда Кадыров идёт, например, по проспекту Путина, то «в каждом доме, в квартирах с окнами на проспект, примерно через каждые 50 метров сидят снайпер и автоматчик», поделился подробностями чеченский экс-силовик с «Новой газетой».

На это время жильцов просят либо выйти из квартиры, либо подождать в других комнатах. Я много раз охранял Кадырова таким образом, — раскрыл детали Гезмахмаев.

Если глава Чечни собирается в горы, то с ним всегда выезжают сотрудники СОБР «Терек», ОМОН, полк ППС и личный состав районных отделов МВД.

При этом ещё в конце 2019 года сотрудник МВД Дагестана в отставке Магомед Шамилов утверждал, что Кадыров боится за свою жизнь, так как у него много врагов. Из-за этого чеченский политик передвигается в сопровождении кортежа из 10-15 автомобилей, так как охрана глав регионов предусмотрена законами РФ.

15 февраля «Новая газета» опубликовала расследование, в котором рассказывается о расправах, якобы совершённых силовиками из Чечни. Журналисты утверждают, что документально можно подтвердить задержание минимум 109 человек. Основной расследования стали таблицы с фотографиями и персональными данными более 160 задержанных — внутренние документы МВД Чечни, которые оказались у журналистов. Представители силовых ведомств республики отрицают, что когда-либо задерживали участников списка.

Затем была обнародована вторая часть расследования. Её главным героем и стал Гезмахмаев. Именно он сообщил об убийствах как минимум 13 человек из «списка 27».

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ сообщил, что в декабре 2020 года была уничтожена последняя организованная террористическая банда, совершавшая преступления в Чечне и Ингушетии. В настоящее время «идёт работа на дальних подступах», например в Сирии, сказал глава государства. Кадыров в свою очередь рассказал, что Путин лично контролировал ход спецоперации против банды Аслана Бютукаева. Глава Чечни выразил благодарность президенту «под руководством которого впервые в мировой истории уничтожилимеждународный терроризм», сообщал NEWS.ru.