Работу московских избирательных участков 30 июня продлили до 20:00

https://static.news.ru/photo/f15e908e-b85a-11ea-9714-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Работу московских избирательных участков 30 июня продлили на четыре часа. Ранее сообщалось, что они будут функционировать с 25 июня по 1 июля без выходных с 08:00 до 20:00, а 30 июня — с 08:00 до 16:00.

Время работы УИК в период с 25 по 30 июня 2020 года — с 8:00 до 20:00, — говорится в сообщении Мосгоризбиркома.

Как писал NEWS.ru, более 21 млн человек по всей России уже приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. За два дня после начала голосования явка, включающая проголосовавших онлайн, составила 19,49%. Участие в дистанционном электронном голосовании приняли 70% подавших заявки. За 48 часов проголосовали более 823,6 тыс. человек. Всего для участия в онлайн-голосовании было подано порядка 1 млн заявлений от москвичей и около 140 тыс. от нижегородцев.

Из-за пандемии коронавируса голосование, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля. В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант.