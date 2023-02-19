Пьяный мужчина разбил голову полицейскому куском замороженного мяса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ставрополе пьяный мужчина несколько раз ударил замороженным мясом полицейского в торговом центре «Флагман», передает Telegram-канал SHOT. Сотрудник полиции попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и рассечением века. Нападавшего отправили в спецприемник.

По данным канала, посетители ТЦ вызвали полицию из-за хулиганских действий 34-летнего мужчины. Правоохранители начали составлять на него протокол, но он закричал, а затем напал на одного из стражей порядка.

18 февраля SHOT сообщил, что грабители во время налета на цветочный магазин на Таганке в Москве ранили в руку начальника столичного управления угрозыска ГУ МВД генерал-майора Сергея Кузьмина. Преступники были вооружены травматическим пистолетом Grand Power T-10. У стрелявшего было разрешение на хранение оружия, хотя в 2022 году против него было открыто уголовное дело по статье «Угроза убийством». У другого грабителя судимостей нет.