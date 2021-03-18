Путин считает, что лидеры РФ и США должны продолжать отношения

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Лидеры России и США должны продолжать отношения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден назвал Путина «убийцей» и пообещал, что Россия ответит за «вмешательство» в американские выборы.

Когда мы кого-то изучаем или думаем, что изучаем, у нас складывается впечатление, что мы смотрим на объект нашего изучения через лупу или как минимум через прозрачное стекло. На самом деле, мы, как правило, смотримся в зеркало, — прокомментировал это заявление Байдена Путин 18 марта в эфире телеканала «Россия-24».

Он также ответил на вопрос, будет ли он продолжать работать с Байденом.

Чтобы нам не пикироваться заочно, мы должны продолжать отношения, — отметил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «очень плохими» высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина и заявил, что аналогичных заявлений в истории РФ и США ещё не было. Кроме того, в МИД РФ заявили, что ждут от Вашингтона объяснений по поводу высказываний президента США, писал NEWS.ru