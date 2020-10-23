Путин призвал регионы действовать аккуратно в вопросах мер по COVID-19

https://static.news.ru/photo/d7ac60a4-1529-11eb-9725-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин обратился к региональным властям с призывом действовать аккуратно в вопросах ограничительных мер по коронавирусу.

По его словам, пока российские регионы стараются не прибегать к жёстким ограничениям.

Обращаю внимание коллег: здесь нужно действовать очень выверено, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории, — отметил он.

Российский лидер подчеркнул, что прежде всего необходимо обеспечивать безопасность людей, при этом минимизируя негативные последствия пандемии для экономики.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Владимир Путин заявил, что в настоящий момент в России нет необходимости возвращаться к жёстким ограничениям из-за коронавируса, которые были объявлены весной.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 17 340 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране заразились 1 480 646 человек. Лидером по количеству заболевших за сутки остаётся Москва — 5478 случаев. За ней следуют Санкт-Петербург — 710 заражённых и Подмосковье — 472.

Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 283 пациента. Общее количество летальных исходов составляет 25 525. Число выздоровевших увеличилось на 11 263 человек — до 1 119 251.