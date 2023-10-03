Пушилин: пенсионер получил ранения после обстрелов ВСУ по Ясиноватой

Фото: МО Украины

Мужчина 65 лет получил ранения средней степени тяжести в результате обстрела ВСУ по городу Ясиноватая, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram. Также пострадал житель поселка Владимировка.

Повреждены 13 жилых домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой, Новолуганском и Никитовском районе Горловки, а также два объекта энергетики в Никитовском районе Горловки, — добавил Пушилин.

В общей сложности ВФУ произвели 29 обстрелов, выпустили 96 боеприпасов. Также противник применил реактивную артиллерию калибром 122 мм, рассказал глава ДНР.

Накануне Пушилин сообщил, что из-за атак украинской армии жительница Червоногвардейского района Макеевки лишилась обеих ног. Мужчина из Петровского района Донецка получил ранения средней тяжести.

Вместе с тем Минобороны РФ доложило, что южная группировка войск с помощью авиации и артиллерийского огня отразила три атаки штурмовых групп 110-й механизированной, 59-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. В результате ВСУ за сутки потеряли около 180 военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», уточнили в ведомстве.