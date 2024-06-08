Пролет украинского беспилотника над Моздоком попал на видео Readovka опубликовала видео пролета украинского беспилотника над Моздоком

Фото: МО Украины

Telegram-канал Readovka опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлен пролет украинского беспилотника над городом Моздоком в Республике Северная Осетия — Алания. На размещенных кадрах видно дрон самолетного типа, который движется в сторону военного аэродрома. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как отмечает Readovka, аэродром в Моздоке является крайне важным военным объектом. По данным канала, оттуда вылетает дальняя авиация ВС России, в том числе стратегического назначения. Как пишет Readovka, все дроны ВСУ, которые направлялись в сторону аэродрома, были уничтожены.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло ранее сообщил, что в республике сбили три беспилотных летательных аппарата, которые прилетели со стороны Украины. По его словам, дроны пытались атаковать военный аэродром в Моздоке. Линия фронта находится в 1500 километрах от города.

Меняйло отметил, что инцидент обошелся без жертв и разрушений. Он пообещал сообщить подробности позже.

До этого Министерство обороны России сообщало, что над регионом сбит беспилотник Вооруженных сил Украины. Российские средства противовоздушной обороны перехватили летательный аппарат противника в 08:40 по московскому времени.