Прокуратура Петербурга объяснила завышенную цену на арт-объект «Шар» Прокуратура Петербурга объяснила завышенную цену на арт-объект «Шар» двойным начислением НДС

Цена арт-объекта «Шар» в Санкт-Петербурге оказалась завышенной из-за технической ошибки администрации Выборгского района, пишут СМИ со ссылкой на городскую прокуратуру. В ведомстве уточнили, что стоимость контракта рассчитывалась на основе трех предложений по итогам открытого конкурса. Это привело к двойному начислению НДС в размере 20%, из-за чего «Шар» обошелся городу в 3,2 млн рублей.

В результате проверки установлено, что администрацией района допущена техническая ошибка — учтено двойное начисление НДС, которое повлекло общее завышение цены контракта, что могло привести к неэффективному расходованию бюджетных средств, — сообщили в прокуратуре.

Прокуратура провела проверку на предмет соблюдения бюджетного законодательства администрацией Выборгского района. Ее главе Виктору Полунину вынесли представление об устранении всех нарушений. Также его привлекли к дисциплинарной ответственности.

В ноябре 2022 года возле метро «Проспект Просвещения» в Петербурге появился арт-объект «Шар», в котором быстро узнали фигуру с китайского сайта Alibaba.com стоимостью 305 тысяч рублей. При этом по данным сайта госзакупок «Шар» обошелся администрации Выборгского района в существенно большую сумму — 3,2 млн рублей.

Ранее мэра города Свирска Иркутской области Владимира Орноева задержали по подозрению в хищении бюджетных средств в размере 1,5 млн рублей, выделенных на приобретение арт-объекта «Поющее дерево». Также был задержан начальник «Департамента единого заказчика» в Свирске Валерий Быков и руководители подрядной компании, возбуждено уголовное дело о мошенничестве и превышении должностных полномочий.