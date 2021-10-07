Призывной пункт с гостиницей открылся на Камчатке

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Нестандартный сборный призывной пункт открылся в городе Елизово на Камчатке. В двухэтажном здании есть гостиница, в которой призывники смогут остаться до отправки в военные части, сообщает ОТР.

В призывном пункте предусмотрены места для хранения личных вещей, душевые, кабинет дактилоскопии, и даже есть аппарат, в котором можно получить банковскую карту, на которую будет поступать довольствие. Также в здании есть медицинские кабинеты военно-врачебной экспертизы.

В этом пункте могут проживать 60 новобранцев.

Осенью 2021 года на службу в российские вооружённые силы отправятся 127,5 тысячи призывников. Соответствующий указ подписал 1 октября президент России Владимир Путин.

Ранее стало известно, что правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прекратила помогать военнослужащим из-за риска стать иностранным агентом. Юрист организации Антон Щербак рассказал, что опубликованный ФСБ список запрещённых к сбору сведений не позволяет правозащитникам вести свою деятельность без риска получить статус иноагента.