Призывники из Астраханской области проходят обучение в Чечне Губернатор Астраханской области Бабушкин рассказал, что призывники проходят обучение в Чечне

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Жители Астраханской области, которых призвали на службу в рамках частичной мобилизации, проходят боевую подготовку в Шатойском районе Чеченской Республики, сообщил местный губернатор Игорь Бабушкин. В своем Telegram-канале областной глава отметил, что призывников поделили на две группы: одну разместили в воинской части Волгоградской области, другую — в Чечне. Бабушкин указал, что бойцам выдали военную амуницию.

Вторая группа размещена в воинском формировании в Шатойском районе Чеченской Республики. Все получили обмундирование и восстанавливают боевые навыки. После проведения слаживания они будут распределены по предназначению, — отметил Бабушкин.

По его словам, у военнослужащих «боевой настрой», и они «уверены в победе» ВС России в конфликте на Украине.

Бабушкин также рассказал, что правительство Астраханской области, муниципалитеты и жители региона направили гуманитарную помощь мобилизованным. В комплект гуманитарной поддержки вошли теплые вещи, лекарства и продукты.

Несмотря на то, что в воинских частях их поставили на все виды довольствия, поддержка земляков очень необходима. Такая забота приносит тепло и радость в текущей ситуации, — написал Бабушкин.

Чиновник указал, что в течение двух дней астраханцы собрали 1,5 тонны гуманитарных грузов.

Сбор проводит партия «Единая Россия» в пунктах Астрахани и районов области, — резюмировал губернатор.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил мобилизовать для участия в специальной военной операции половину сотрудников силовых ведомств. Это, как он отметил, сотрудники таких структур, как МЧС, ФСБ, прокуратура, СК, УФСИН, ФСО. С ними Россия обладает мощными военными ресурсами, способными «снести любую западную армию», уверен глава Чечни.