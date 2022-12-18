При обстреле Белгорода пострадали 60 квартир и 32 машины

Фото: vvgladkov/t.me

Белгород, результаты обстрела со стороны Украины

В ходе обстрела Белгорода со стороны ВСУ пострадали 60 квартир и 32 автомобиля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы города Валентин Демидов. Он подчеркнул, что также в ходе обстрела повреждены два частных дома, акты о повреждениях составлены на 17:00.

Восстановительные работы беру под личный контроль. Пока все оконные проемы, которые были повреждены в домах, затянуты пленкой, — написал Демидов.

Врио главы города предположил, что приведенные цифры будут меняться, потому что не все были дома. По его словам, информационный центр работает у дома 9 на Славянской улице.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате очередного обстрела региона погиб один человек: им оказался житель Тамбова, работавший в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики. Также Гладков рассказал, что число пострадавших выросло до восьми человек, семь из них находятся в больнице, одного белгородца перевели в отдел реанимации.

В свою очередь депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что пока линия соприкосновения находится рядом с границами России, остановить обстрелы Белгорода со стороны ВСУ невозможно.