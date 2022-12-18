Депутат рассказал, как можно прекратить обстрелы Белгорода со стороны ВСУ Депутат Гурулев: обстрелы Белгорода продолжатся, пока линия фронта рядом

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Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

Пока линия соприкосновения находится рядом с границами России, остановить обстрелы Белгорода со стороны ВСУ невозможно, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, эту линию нужно отодвинуть. В этом случае, считает парламентарий, обстрелы прекратятся, потому что украинская сторона не сможет достать до города, передает URA.RU.

Обстреливают Белгород, потому что сегодня линия фронта слишком близка. Нам надо отодвинуть линию фронта для того, чтобы ВСУ не обстреливали. Придет время — отодвинем, — подчеркнул Гурулев.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате очередного обстрела региона погиб один человек. Также он рассказал, что число пострадавших выросло до восьми человек, семь из них находятся в больнице, одного белгородца перевели в отдел реанимации. Глава субъекта РФ также уточнил информацию по погибшему: им оказался житель Тамбова, работавший в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики.

Днем ранее Гладков cообщил об обстреле села Новая Таволжанка. По его словам, один из украинских снарядов попал в подвал школы.