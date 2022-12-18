Число пострадавших в результате обстрела Белгородской области возросло Гладков: число пострадавших при обстреле Белгородской области выросло до восьми человек

Фото: gladkov_vv/vk.com

Число пострадавших Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ выросло до восьми человек, сообщил Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале он написал, что семь из них находятся в больнице. Одного белгородца перевели в отдел реанимации.

Ранено восемь человек, семь сейчас находятся в больнице, один из них — в реанимации. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Еще один пострадавший от госпитализации отказался, отправлен на амбулаторное лечение, — написал Гладков.

Губернатор также уточнил информацию по погибшему: по его словам, им оказался житель Тамбова, работавший в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики.

Выражаю соболезнования родным и близким погибшего, — добавил Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что ему удалось поговорить с пострадавшими при обстреле Белгородской области. По словам губернатора, пострадавшему посекло осколками спину. Еще одна женщина была ранена в лицо. Двое детей, находившихся в эпицентре взрыва, чудом не пострадали.

Накануне белгородский глава cообщил об обстреле села Новая Таволжанка. По его словам, один из украинских снарядов попал в подвал школы. На место прибыли оперативные службы.