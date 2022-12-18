Один человек погиб в Белгородской области при обстреле ВСУ Глава Белгородской области Гладков сообщил о погибшем в результате обстрела ВСУ

Фото: gladkov_vv/vk.com

Один человек погиб в результате обстрела Белгородского района Белгородской области со стороны ВСУ, сообщил местный губернатор Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале он написал, что после прилета по территории района также пострадал один житель.

По Белгородскому району. К сожалению, есть один погибший и один пострадавший. Повреждения есть на птицефабрике. Выехал на место, — написал Гладков.

Помимо этого, глава региона сообщил о четверых пострадавших средней степени тяжести в результате обстрела Белгородской области. Гладков уточнил, что с одним из них он поговорил на месте. По словам губернатора, пострадавшему посекло осколками спину. Еще одна женщина ранена в лицо. Двое детей, находившихся в эпицентре взрыва, чудом не пострадали.

С двоими переговорил на месте. Мужчине осколками посекло спину, у женщины повреждено лицо. Чудом двое детей в этом доме не пострадали. В момент прилета снаряда они находились в эпицентре. Бог уберег. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — добавил Гладков.

Кроме того, губернатор рассказал о повреждениях в четырех многоквартирных домах. По словам Гладкова, повреждения зафиксированы в частном секторе: пострадали 14 жилых домов и девять автомобилей.

Все оперативные службы находятся на месте. Подомовой обход территории продолжается, — отметил белгородский глава.

Накануне Гладков cообщил об обстреле села Новая Таволжанка. По его словам, один из украинских снарядов попал в подвал школы. На место прибыли оперативные службы.