Предприятие в Донецке начало выпуск бронежилетов для служебных собак

Фото: МО РФ

На одном из частных предприятий Донецка взялись за решение задачи по защите служебных собак, помогающих бойцам на передовой, передает ОТР. Для животных изготовили специальные противоосколочные жилеты двух видов. Большой оснащен стропами, позволяющими закрепить на собаке дополнительный боекомплект или аптечку. Жилет меньшего размера с баллистическим противоосколочным пакетом предназначен для повседневной носки и позволяет закрепить по четыре магазина для автомата и по две гранаты с каждой стороны.

Пришли люди и сказали: «Смотрите, вот у нас есть собака, и у нас порвалась на нее разгрузка. Можно ли сделать, и можно ли в эту разгрузку установить какую-то баллистику, какой-то баллистический пакет для защиты?» Взялись, конечно — собаку тоже хочется защитить, — рассказала руководитель швейного отдела предприятия Евгения Гончарова.

Издание сообщает, что первым владельцем жилетов обоих видов стал пес по кличке Бандит. Теперь в планах предприятия — запуск серийного производства бронежилетов для служебных собак.

Ранее сообщалось об обнаружении на Фитаревской улице в московском районе Коммунарка гранаты РГ-42. Взрывное устройство находилось на площадке для выгула собак.