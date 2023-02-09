В Ростове-на-Дону загорелась исправительная колония

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В исправительной колонии в Ростове-на-Дону произошел пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСИН. В результате возгорания двое осужденных погибли, один госпитализирован.

8 февраля в исправительной колонии № 2 ГУФСИН России по Ростовской области произошло возгорание на территории объекта коммунально-бытового обеспечения площадью около 40 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Пожарные оперативно потушили возгорание, проводится проверка.

9 февраля в доме в Новосибирске произошло частичное обрушение. В доме начался пожар, его площадь составила около 300 квадратных метров. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Были эвакуированы 50 человек. Эвакуированных временно разместят в здании местной школы № 85. Для них также подготовлены места в муниципальной гостинице, социальных центрах и маневренном фонде. Пострадавшим предоставят горячее питание.