Появилось видео тренировки, на которой умер 14-летний хоккеист

Фото: unsplash.com

В сети опубликованы кадры тренировки в Санкт-Петербургской школе СКА, на которой от удара шайбой в область сердца скончался 14-летний хоккеист. На кадрах виден удар по воротам, рядом с которыми находился погибший. После попадания шайбой в грудь он отъехал на несколько метров и упал на лед.

Юному спортсмену пытались оказать помощь на месте, затем за его жизнь боролись врачи, однако спасти его не удалось. Хоккейный клуб пообещал оказать всю необходимую помощь семье погибшего, а также провести внутреннее расследование обстоятельств произошедшего.

Позднее отец хоккеиста Игорь Малков заявил, что считает происшествие несчастным случаем и винить никого не собирается. По словам мужчины, он не был на тренировке сына, где произошла трагедия. Также он сообщил, что у ребенка не было проблем со здоровьем — в последний раз команда проходила диспансеризацию в июле, перед началом сезона.

О том, почему спортсмены погибают во время соревнований, ранее писал NEWS.ru. Так, на здоровье футболистов отрицательно влияет неравномерная физическая нагрузка во время игры — рывки чередуются с долгими периодами ожидания. Усугубляет вред перетренированность — во многих клубах нагрузки неправильно дозируются, из-за чего футболисты не успевают восстанавливаться.