Появилось фото возможного убийцы экс-командира подлодки «Краснодар» Shot показал ориентировку со снимком возможного убийцы краснодарского чиновника Ржицкого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Shot опубликовал ориентировку с фотографией возможного убийцы экс-командира российской подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. По данным канала, киллер попал на камеры наблюдения, когда уходил с места преступления.

Shot отмечает, что в розыск объявлен мужчина 30-40 лет среднего телосложения, одетый в голубую кепку и все черное. Вся полиция Краснодара в настоящее время занята его поисками.

Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело по факту убийства заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Известно, что утром 10 июля неизвестный киллер подкараулил 42-летнего бывшего командира подлодки «Краснодар», и хладнокровно застрелил его. Злоумышленник на протяжении долгого времени следил за Ржицким.

Ранее сообщалось, что когда Ржицкий отправился рано утром на пробежку, злоумышленник поджидал его вблизи спорткомплекса «Олимп». Убийца произвел четыре выстрела в грудь и спину, Ржицкий скончался на месте. Убитый был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки «Краснодар», которого украинские журналисты обвиняли в запуске «Калибров» по территории Украины.