Повторное заражение коронавирусом заподозрили у ребёнка в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/a78e2ee4-cfc8-11ea-b271-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета предполагают, что четырёхлетний ребёнок заболел коронавирусом второй раз за месяц.

Мальчик с подтверждённым коронавирусом поступил в медучреждение около месяца назад и после курса лечения показал «чистый» результат анализов, но спустя некоторое время вирус снова появился в крови, рассказала заведующая отделением медучреждения по лечению пациентов с коронавирусом Светлана Баннова.

Строго говоря, мы пока сами не можем точно сказать, что это, — цитирует Баннову KP.RU.

Мальчик страдает онкологическим заболеванием, связанным с поражением крови, и, соответственно, в связи с лечением имеет особенности иммунитета. Завотделением говорит, что сложно выяснить действительную причину повторного заражения. Маленький пациент выздоровел от коронавируса и его выписали из отделения.

В какой-то момент за счёт лечения количество вируса в его организме снизилось до такой степени, что перестало определяться тестами. А потом из-за особенностей иммунитета вирус снова начал размножаться, — пояснила врач.

Как писал NEWS.ru ранее, в связи с тем, что в России активно развивается первая волна коронавируса, вторая волна инфекции может прийти позже осени. Однако вслед за ними могут последовать ещё несколько вспышек болезни, считают вирусологи.