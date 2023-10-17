Пособника СБУ задержали в Крыму ФСБ задержала крымчанина за передачу СБУ сведений о ситуации на полуострове

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ/РИА Новости

В Крыму задержан 48-летний местный житель, сотрудничавший со Службой безопасности Украины (СБУ), сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Он занимался передачей Киеву информации и организацией тайников с боеприпасами.

Установлено, что житель Бахчисарайского района 1975 года рождения инициировал сотрудничество с представителем Службы безопасности Украины, которому передавал сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове, — пояснили в ЦОС.

В ФСБ уточнили, что подозреваемый был задержан во время изъятия из тайника пaкета со взрывным устройством. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о сотрудничестве с иностранным государством, направленном против безопасности РФ, а также о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

Накануне стало известно о задержании в Курганской области 20-летнего местного жителя, подозреваемого в сотрудничестве с запрещенной украинской организацией. По данным ФСБ, он получал инструкции по передаче сведений о месторасположении подразделений ВС РФ, а также по осуществлению диверсионной и подрывной работы на территории России и распространению пропагандистских материалов проукраинского характера.