Полиция задержала еще одного человека по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки»

Сотрудники правоохранительных органов задержали еще одного подозреваемого в рамках дела о пожаре в подмосковном торговом центре «Мега Химки», сообщает ГУ МВД по области. Мужчину подозревают в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, передает РЕН ТВ. Гражданин стал уже третьим человеком, которого задержали в рамках расследования дела о происшествии в ТЦ.

Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, по чьей вине наступили тропические последствия, — сказали представители МВД.

Telegram-канал Mash пишет, что задержанного зовут Александр Макаров, он является ответственным за пожарную безопасность в OBI. По информации канала, у него 13 декабря состоялась очная ставка с директором фирмы «Дельта строй». Разговор шел в течение трех часов.

Пожар начался в магазине OBI в ТЦ «Мега Химки» около шести утра 9 декабря. В результате ЧП погиб один человек — охранник ТЦ. В 10:40 пожар был ликвидирован. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Согласно основной версии, пожар мог возникнуть в результате проводимых сварочных работ в пристройке к зданию.

Ранее стало известно, что Следственный комитет задержал прораба и сварщика по делу о масштабном пожаре в ТЦ «Мега Химки». Рабочие подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.