https://static.news.ru/photo/b85f5bf6-c4ea-11e9-99a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Трое действующих сотрудников УМВД задержаны в Екатеринбурге по подозрению в изнасиловании 22-летней девушки. Всем троим предъявлены обвинения.

Это произошло в ночь на 18 августа. По данным следствия, полицейские надругались над девушкой в служебном автомобиле.

Впоследствии полицейские были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области, — сообщили в ведомстве.

Уголовные дела возбуждены по статьям «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера», информирует « Свободная пресса ».

Как ранее писал News.ru, первые слушания по делу об изнасиловании сотрудницы отдела МВД России по Уфимскому району столицы Башкортостана состоялись в Уфе. Во время дачи показаний 24-летнему дознавателю стало плохо.