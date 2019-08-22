Трое действующих сотрудников УМВД задержаны в Екатеринбурге по подозрению в изнасиловании 22-летней девушки. Всем троим предъявлены обвинения.
Это произошло в ночь на 18 августа. По данным следствия, полицейские надругались над девушкой в служебном автомобиле.
Впоследствии полицейские были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области, — сообщили в ведомстве.
Уголовные дела возбуждены по статьям «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера», информирует «
Как ранее писал News.ru, первые слушания по делу об изнасиловании сотрудницы отдела МВД России по Уфимскому району столицы Башкортостана состоялись в Уфе. Во время дачи показаний 24-летнему дознавателю стало плохо.