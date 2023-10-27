Подросток впал в кому и умер после тренировки по грэпплингу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что ученик 10-го класса из Челябинской области впал в кому и умер, после того как сходил на тренировку по грэпплингу (вид спортивного единоборства). По данным канала, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Подростку стало плохо 26 октября, после того как он вернулся домой после спортивных занятий. Юношу экстренно госпитализировали, однако врачи не смогли спасти ему жизнь. Старшеклассник умер, не приходя в сознание. Что могло спровоцировать скоропостижную смерть молодого человека — неизвестно. Канал пишет, что подросток никогда не жаловался на проблемы со здоровьем и каких-либо тяжелых хронических заболеваний не имел. В обстоятельствах трагедии разбирается судмедэкспертиза и правоохранители.

Ранее в Москве госпитализировали несовершеннолетнего спортсмена с сильным отравлением БАДами. 17-летний мальчик выпил жиросжигающие капсулы, которые пользуются популярностью у бодибилдеров. Спортсмен прочитал в интернете, что капсулы не только обладают эффектом сжигания жира, но и, по информации производителей, улучшают концентрацию во время тренировок. В итоге у подростка диагностировали отравление эфедрин- и кофеинсодержащим препаратом. Врачи стабилизировали состояние мальчика, его жизни ничего не угрожает.