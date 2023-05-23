Подразделения ВСУ в Артемовске конфликтовали друг с другом, заявила беженка Беженка из Артемовска: подразделения ВСУ конфликтовали и перестреливались друг с другом

Фото: МО Украины

Эвакуированная из города Артемовска Мария в интервью РИА Новости сообщила, что украинские военные подразделения, находившиеся там, часто конфликтовали друг с другом. Иногда дело доходило до стрельбы.

Очень много было военных. Они пили, дрались между собой. Разборки такие были, что это просто <…> жестко было. Мы это все видели, — рассказала Мария.

По ее словам, местные жители наблюдали, как солдаты Вооруженных сил Украины собирались группами и начинали перестрелки. При этом иногда они были в состоянии алкогольного опьянения. Мария также отметила, что эти конфликты происходили открыто и не скрывались от общественности.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что началось предварительное разминирование Артемовска. Он отметил, что главной задачей также является проверка всех мест, где могут оставаться гражданские лица.

Ранее депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил NEWS.ru, что ВСУ не смогут отбить Артемовск, потому что если российская армия взяла город под контроль, то уже его не отдаст. По его словам, не стоит бояться соответствующих намерений ВСУ.