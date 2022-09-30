Подозреваемого в поджогах военкоматов задержали в Новосибирске

Фото: fsb.ru

Сотрудники ФСБ в Новосибирской области задержали мужчину, искавшего исполнителей для поджогов зданий военных комиссариатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя УФСБ РФ по региону Ирину Зеброву. По ее словам, поджоги предполагалось совершать для «устрашения населения» и склонения к отказу от участия в СВО.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ установлен безработный житель Новосибирска 1999 года рождения, осуществлявший по заданию западных заказчиков поиск исполнителей для совершения поджогов зданий военных комиссариатов Новосибирской области, — сообщила Зеброва.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о покушении на организацию совершения террористического акта. Мужчина задержан, суд постановил отправить его под стражу на два месяца.

В ФСБ уточнили, что задержание не связано с попыткой поджога военкомата в Новосибирске утром 29 сентября. Злоумышленник попытался поджечь военный комиссариат по Кировскому и Ленинскому району Новосибирска. В два окна были брошены бутылки с зажигательной смесью, вызвавшие возгорание площадью 0,5 квадратного метра с внешней стороны. Возгорание было оперативно ликвидировано, подозреваемый задержан.

Во Владивостоке две ночи подряд пытались поджечь соседние здания военкомата. В ночь на 27 сентября неизвестный устроил пожар внутри кабинета учета военных пенсионеров на Черёмуховой улице. После этого он скрылся, а огонь потушили прибывшие охранники. Второй поджог случился ночью 28 сентября. Неизвестный разбил молотком окно соседнего здания военкомата на Черёмуховой улице и бросил туда пластиковую бутылку с горючей смесью. Пожар также ликвидировали силами военкомата.