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Подольск вышел на первое место по числу заражённых COVID-19 в Подмосковье

19:16, 16 мая 2020
Фото: pixabay.com/ru/users/enelene-1902737

Оперштаб сообщил, что Подольск возглавил список подмосковных городов по числу заражённых коронавирусом. На сегодняшний день в городе зарегистрировано 1345 заболевших.

Следом за Подольском в перечне идут Королёв — 1341, Красногорск — 1328, Одинцово — 1294 и Люберцы — 1160 человек.

На данный момент в России выявлено 262 843 случая коронавирусной инфекции. От болезни выздоровели 58 226 человек, скончались — 2418 человек. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Как ранее писал NEWS.ru, врач рассказала об особенностях лечения больных с тяжёлой формой COVID-19.

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