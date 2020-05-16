Подольск вышел на первое место по числу заражённых COVID-19 в Подмосковье

Оперштаб сообщил, что Подольск возглавил список подмосковных городов по числу заражённых коронавирусом. На сегодняшний день в городе зарегистрировано 1345 заболевших.
Следом за Подольском в перечне идут Королёв — 1341, Красногорск — 1328, Одинцово — 1294 и Люберцы — 1160 человек.
На данный момент в России выявлено 262 843 случая коронавирусной инфекции. От болезни выздоровели 58 226 человек, скончались — 2418 человек. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.
Как ранее писал NEWS.ru, врач рассказала об особенностях лечения больных с тяжёлой формой COVID-19.
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