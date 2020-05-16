Подольск вышел на первое место по числу заражённых COVID-19 в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/a64d346a-9794-11ea-9d59-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/enelene-1902737

Оперштаб сообщил, что Подольск возглавил список подмосковных городов по числу заражённых коронавирусом. На сегодняшний день в городе зарегистрировано 1345 заболевших.

Следом за Подольском в перечне идут Королёв — 1341, Красногорск — 1328, Одинцово — 1294 и Люберцы — 1160 человек.

На данный момент в России выявлено 262 843 случая коронавирусной инфекции. От болезни выздоровели 58 226 человек, скончались — 2418 человек. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Как ранее писал NEWS.ru, врач рассказала об особенностях лечения больных с тяжёлой формой COVID-19.