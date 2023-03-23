Под Санкт-Петербургом появится база морской авиации «Известия»: защиту Санкт-Петербурга от НАТО усилят морской авиацией

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что аэродром Левашово под Санкт-Петербургом станет пунктом базирования российской морской авиации. Такие шаги российских властей в беседе с «Известиями» он объяснил расширением НАТО.

В условиях, когда Финляндия и Швеция вступают в НАТО, нам надо укреплять наши оборонительные позиции, в частности в Ленинградской области. Раньше в регионе Финского залива нашей морской авиации не было. Теперь, видимо, будет, — сказал Болтенков.

На открывшемся в декабре после реконструкции аэродроме, как уточнило издание, кроме боевых самолетов власти намерены развернуть пассажирские и транспортные самолеты и вертолеты, принадлежащие Морской авиации Военно-морского флота. В настоящее время на аэродроме строится наземная инфраструктура.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте рассказал, что власти Швеции не будут против, если Хельсинки вступит в НАТО первым. Он добавил, что было бы сумасшествием отказаться от готовности Турции ратифицировать вступление Финляндии в Альянс.