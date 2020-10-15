Под Хабаровском на мелководье застряли белухи

https://static.news.ru/photo/d0e718c8-0ede-11eb-9c85-fa163e074e61_660.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

Две взрослые белухи и один детёныш застряли на мелководье в Хабаровском крае. Сотрудник МЧС отгонял от них хищников и поливал водой.

Отмечается, что животные не успели уплыть во время отлива с мелководья, из-за чего оказались на суше. Спасатель заботился о белухах — поливал их водой и накрывал полотенцем от обезвоживания, сообщает телеканал «360».

На кадрах видно, что у одной белухи кровь. Спасатель объяснил это тем, что её уже поклевали птицы. Судя по видео, все животные пока живы.

В 2018 году в «китовой тюрьме» в приморской бухте Средняя были обнаружены 11 косаток и 90 белух. Животные были выловлены незаконно и предназначались для продажи в Китай. При поддержке президента Владимира Путина экологи добились освобождения животных.

Как писал NEWS.ru, в президентском Совете по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не исключили возможности появления новых «китовых тюрем». Там отметили, что для изменения ситуации необходимо вносить поправки в законодательство.