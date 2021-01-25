Почти 50 тысяч жителей Подмосковья привились от коронавируса

С начала вакцинации против коронавирусной инфекции в Подмосковье прививки от COVID-19 получили почти 50 тысяч человек. Об этом сообщила глава областного Минздрава Светлана Стригункова.
Выступая на совещании с заместителями правительства Московской области и главами городских округов, она привела актуальные цифры. Также Стригункова озвучила дальнейшие планы по вакцинации населения.
Московская область получила 133 725 доз вакцины, привито 49 405 человек, — сообщила министр.
По её словам, показатели вакцинации в Подмосковье планируется вывести до 45 тысяч человек в неделю. Стригункова подчеркнула, что такая цифра должна быть достигнута с учётом мобильных комплексов и пунктов вакцинации в торговых центрах, а также выездов специалистов. Что касается стационарных точек, то на их базе прививки должны получать не менее 39 тысяч человек в неделю.
Ранее NEWS.ru писал, что российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 19 290 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 738 690.
Москва, где за прошедшие сутки выявили 2382 заболевших коронавирусом, остаётся на первом месте по заболеваемости. Следом идут Санкт-Петербург — 2116 новых случаев (всего 321 709) и Подмосковье — 1163 заражённых (всего 186 551).