Плантацию конопли обнаружили в Рязани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Плантацию конопли обнаружили в рязанском микрорайоне Солотча, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на региональное управление МВД. Полицейские выяснили, что 59-летний рязанец высадил у родственницы 63 куста наркосодержащего растения.

Мужчину неоднократно замечали за употреблением наркотиков. Также при обыске у него обнаружили три коробки марихуаны общим весом 2,6 кг. Теперь подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

В феврале в Екатеринбурге сотрудники полиции из подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали 34-летнего директора местного коммерческого предприятия при попытке избавиться от 16 кг конопли. Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, часть наркотика мужчина попытался смыть в унитаз, остальное выбросил в окно.

В прошлом году сотрудники ГИБДД задержали россиянина, когда он нёс килограмм конопли жене в подарок. В городе Немане Калининградской области сотрудники остановили подозрительного мужчину, который побежал после просьбы показать, что в пакете, но был пойман.