План «Ковер» ввели в петербургском Пулково

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

План «Ковер» ввели в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Как сообщили NEWS.ru в пресс-службе Росавиации, работа воздушной гавани ограничена для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Сейчас в Пулково ввели временные ограничения на работу по обслуживанию рейсов. Это связано с обеспечением безопасности полетов гражданских судов, — сказано в сообщении ведомства.

По информации 78.ru, работу Пулково ограничили из-за крупного пожара на Волхонском шоссе, где горит ангар на площади 1000 квадратных метров. Согласно данным МЧС, угрозы распространения огня нет, возгорание локализовано.

Как подчеркнули в МЧС, в результате пожара пострадали два человека, их доставили в больницу. В ликвидации возгорания участвуют 75 человек личного состава и более 20 единиц техники.

Ранее мощный пожар произошел на газопроводе около поселка Лыхма в Ханты-Мансийском автономном округе. По словам местных жителей, зарево от возгорания и столб дыма были видны за несколько километров от места происшествия. Информация о возможных пострадавших не поступала. Причины пожара также неизвестны.