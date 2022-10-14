«Гнилая Москва»: в ГД оценили выполнение плана мобилизации в столице Депутат Госдумы Соболев заявил, что в Москве план мобилизации выполнен на 50%

Telegram-канал «Подъем» взял комментарий у члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева, назвавшего Москву «гнилой» за выполнение плана по мобилизации лишь на 50%. По данным канала, Соболев также высказался против раздачи повесток жителям столицы у метро, так как это может посеять панику среди людей. Парламентарий отметил, что из Москвы итак уже уехало много человек.

Депутат считает, что повестки официально должны раздавать из военкомата тем людям, которые либо служили, либо имеют военно-учетную специальность (ВУС). По словам Соболева, перед властями столицы итак стоял «мизерный» план призыва, однако они выполнили его лишь наполовину.

Москва, хотя ей и выдали мизерный план, выполнила на 50%. Вот такая она у нас гнилая оказалась. Но так не должно быть, это как будто специально делают, чтобы панику посеять. Из Москвы и так много людей уехало. Москва в этом плане не в лучшую сторону отличается. Но у метро раздавать повестки никто не должен. Как они определят, что это за человек? Это же смешно. Это какая-то провокация 100%. Ситуацию на комитете, конечно, будем обсуждать, — заявил Соболев.

Ранее Глава комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Мосгордумы Кирилл Щитов направил в военную прокуратуру материал о студенте колледжа, которому вручили повестку возле московского метро. По его словам, студент колледжа имел при себе студенческий билет с указанием на очную форму обучения, однако все равно получил повестку. Теперь военная прокуратура проверит законность действий вручивших ее лиц.