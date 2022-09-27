Первых резервистов Крыма и Севастополя проводили к месту боевого слаживания Около 600 резервистов Крыма и Севастополя торжественно проводили к месту боевого слаживания

Фото: Министерство обороны РФ

Первых резервистов — около 600 человек из Крыма, торжественно проводили на площади Нахимова в Севастополе на подготовку и боевое слаживание, передает РИА Новости. С напутственным словом выступил врио командующего Черноморским флотом вице-адмирал Виктор Соколов.

Родина в очередной раз позвала вас на свою защиту. Впереди боевое слаживание на полигонах, в основном это занятия по тактической и огневой подготовке. Уверен, что ваша прошлая служба, для многих это долгие годы службы, ваш богатый жизненный опыт вам помогут снести все тяготы и лишения военной службы, — сказал Соколов.

Перед бойцами выступили губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксёнов, ветераны, депутаты, юнармейцы, представители православной церкви. Взводы проводили к автобусам под звуки «Прощания славянки» и аплодисменты.

Ранее Аксёнов заявил, что его сын принял присягу в рамках частичной мобилизации. По словам главы региона, молодому человеку позвонили из военкомата, и тот ответил, что не может остаться в стороне.