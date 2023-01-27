«Переиграли ВСУ»: эксперт рассказал о перспективах наступления на Угледар Военэксперт Матвийчук назвал Угледар ключом к обороне на этом участке фронта

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Вооруженные силы России вышли на окраины Угледара, практически без боя, «переиграв» ВСУ, сообщил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, несмотря на это, за город могут развернуться ожесточенные бои.

Три дня назад ВС РФ практически без боя зашли на окраину Угледара. Это было достигнуто за счет того, что мы переиграли ВСУ, они думали, что мы пойдем в одном направлении, а наши военные зашли с другого фланга, — сообщил он.

Матвийчук добавил, что в течении прошедшей ночи ВСУ подтянули к Угледару достаточно серьезные резервы. Теперь украинцы, по всем правилам современной военной науки, укрепляют центр города и готовят его оборону. Именно поэтому сейчас городу Угледар наносится интенсивное огневое поражение, сообщил эксперт.

Угледар нам просто необходим, так как он замыкает украинскую систему оборонительных рубежей, которую мы должны прорывать, чтобы выйти на Краматорск. А Краматорск мы будем брать в любом случае, причем, чего бы нам это не стоило. Так как, это позволит нам полностью обескровить украинскую оборону, — резюмировал Матвийчук.

25 января военный корреспондент Андрей Руденко сообщал, что вооруженные силы Украины потеряли первую линию обороны под Угледаром и отошли в город. По его данным, ВСУ заняли позиции в шахте на окраине города. Военкор отметил, что Угледар является немаленьким городом с промзонами и высотными домами, поэтому населенный пункт «нужно брать в тиски, а затем делать котел».