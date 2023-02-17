Перечислены основные версии крушения вертолета на Сахалине СК назвал возможными причинами крушения вертолета на Сахалине неисправность судна и ошибку пилота

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К крушению вертолета Robinson 44 на Сахалине могли привести техническая неисправность судна и нарушение правил пилотирования, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Следователи и криминалисты изъяли образцы топлива, летную эксплуатационную и техническую документацию на воздушное судно. Назначены химическая и судебно-медицинская экспертизы.

Органы предварительного следствия рассматривают две основные версии происшествия. Это техническая неисправность воздушного судна или нарушение правил пилотирования, — говорится в сообщении.

17 февраля вертолет исчез с радаров на северо-востоке от горы Красной в Сахалинской области. Перед исчезновением на его борту сработал аварийный маяк. Впоследствии сообщалось, что вертолет потерпел крушение у пика Чехова.

Под обломками вертолета Robinson были найдены тела двух погибших, еще один человек получил травмы и был госпитализирован. По данным Telegram-канала SHOT, погибшие скончались от ранений до прибытия спасателей.

Ранее сообщалось, что в Танзании разбился самолет ATR 42-500 авиакомпании Precision Air. Воздушное судно рухнуло в озеро Виктория при подлете к аэропорту Букобы. Причиной крушения стали плохие погодные условия — сильный дождь и ветер. На борту самолета находились 45 человек, 19 из них погибли.