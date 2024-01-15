Пенсионер Катков назвал возможную причину своего выдворения из Латвии Выдворенный из Латвии пенсионер Катков назвал акцию спланированной

Фото: П/с Псковской области/ТАСС

Борис Катков

Власти Латвии могли заранее спланировать депортацию пенсионера Бориса Каткова. По мнению мужчины, такая акция была связана с его активной работой в Латвийско-российской ассоциации сотрудничества и помощью соотечественникам в стране, передает ТАСС.

Я понял, что это заранее готовившаяся операция. <...> Это была очередная провокация, учитывая то, что я был значимой фигурой в республике, — сказал Катков.

Он рассказал, что на посту председателя Латвийско-российской ассоциации сотрудничества принимал активное участие в судьбе многих соотечественников в Латвии. При этом Катков считает, что не давал повода латвийским властям для своего выдворения.

Ранее пенсионер рассказал, что планирует воссоединиться с женой. Сейчас он находится в Калининграде. Его сопровождает сын, который рассказал, что мать рассчитывает приехать к отцу до конца января. Все зависит от организационных вопросов.

Отмечается, что Борис Катков встретился с ректором Балтийского федерального университета имени Канта Сергеем Федоровым. Та работа, которой он занимался в Риге, может быть полезна для вуза.