Патриарх Кирилл с иконой «Умиление» начал объезд Москвы

https://static.news.ru/photo/2c82fd76-75b7-11ea-b8b4-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал объезд Москвы с чудотворной иконой Богородицы «Умиление» для избавления города от пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Патриарх начал объезд Москвы, — сказал ТАСС Легойда.

После объезда патриарх намерен провести утреню праздника Похвалы Пресвятой Богородицы в Елоховском соборе перед этим образом. В РПЦ отметили, что перед иконой Божией Матери «Умиление» молился святой преподобный Серафим Саровский.

Как писал NEWS.ru, Русская православная церковь заявила, что празднование Пасхи 19 апреля может ограничиться просмотром богослужения. Митрополит Илларион заявил, что текущую ситуацию обсудят со Священным синодом и после этого будет принято решение. По его словам, во время самоизоляции верующие смогут исповедоваться с помощью Skype и по телефону. В ближайшее время патриарх Кирилл должен объявить, будут ли допускаться люди на церковные службы.