Суд Приморского края отменил приговор депутату регионального законодательного собрания Артему Самсонову, осужденному на 13 лет по делу о растлении ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Дело направлено на новое рассмотрение.
Приговор в отношении Самсонова отменен, уголовное дело передано на новое судебное разбирательство со стадии подготовки к судебному заседанию в тот же суд иному составу суда, — сказали агентству в пресс-службе.
Там также добавили, что депутату смягчили меру пресечения — вместо содержания в СИЗО он отправлен под домашний арест на три месяца.
Приговор Самсонову был вынесен в сентябре 2022 года. Парламентарию вменялось то, что он летом 2018 года на одной из баз отдыха во Владивостоке при общении с сыном своего знакомого «демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении».
Депутат свою вину не признает. В КПРФ, членом которой является Самсонов, утверждают, что его оклеветали, а дело имеет политический характер.