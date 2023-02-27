Осужденному за растление ребенка депутату Самсонову отменили приговор

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов (первый справа) после заседания во Фрунзенском районном суде Владивостока

Суд Приморского края отменил приговор депутату регионального законодательного собрания Артему Самсонову, осужденному на 13 лет по делу о растлении ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Дело направлено на новое рассмотрение.

Приговор в отношении Самсонова отменен, уголовное дело передано на новое судебное разбирательство со стадии подготовки к судебному заседанию в тот же суд иному составу суда, — сказали агентству в пресс-службе.

Там также добавили, что депутату смягчили меру пресечения — вместо содержания в СИЗО он отправлен под домашний арест на три месяца.

Приговор Самсонову был вынесен в сентябре 2022 года. Парламентарию вменялось то, что он летом 2018 года на одной из баз отдыха во Владивостоке при общении с сыном своего знакомого «демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении».

Депутат свою вину не признает. В КПРФ, членом которой является Самсонов, утверждают, что его оклеветали, а дело имеет политический характер.