КПРФ обжалует приговор осужденному за растление депутату Самсонову Юрист Камнев: КПРФ оспорит приговор приморскому депутату Самсонову по делу о растлении

Фото: vk.com/gpkamnev

Артем Самсонов, Георгий Камнев (с лева на право)

Партия будет оспаривать приговор приморскому депутату Артему Самсонову, рассказал глава юридической службы КПРФ Георгий Камнев в беседе с «Газетой.Ru». По мнению его однопартийцев, нет никаких доказательств вины парламентария, а следствие «подгоняло» материалы дела для его обвинения. Так, показания свидетелей менялись после того как стало известно, что в день совершения преступления обвиняемый был с делегацией в Северной Корее. В КПРФ настаивают, что дело Самсонова имеет политический характер.

Его вообще не было в стране. Он выезжал в Северную Корею с делегацией. <...> После этого он предъявлял и другие доказательства невиновности. Был биллинг его телефона, он находился в другом месте. Показания снова меняли. Одним словом, просто подгоняли их под нужный результат, — рассказал юрист.

Заявление на Артема Самсонова составила некая Ирина С., с которой он ранее состоял в дружеских отношениях. Эксперт рассказал, что женщина ранее проявляла к нему «признаки внимания», а после отказа несколько раз жаловалась на него в полицию. Ирина обвиняла его в участии в протестной деятельности и в том, что он якобы сотрудничает с террористическими организациями. По результатам проверок, ничего из этого не подтвердилось.

Поскольку Артем занимает принципиальную позицию и активно занимается политической деятельностью, то, как мы полагаем, необходимо было его из этой политической деятельности вырвать. Наверное, нашли такой способ. Поскольку мы знакомы с материалами дела, то, на наш взгляд, оно «шито белыми нитками» и делается исключительно в политических целях, — заключил юрист.

Советский районный суд Владивостока во вторник приговорил к 13 годам колонии строгого режима приморского депутата Артема Самсонова по делу о растлении несовершеннолетнего подростка. Самсонова обвинили по статье «иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» («б» ч, 4 ст. 132 УК РФ).

Отмечается, что в период с 1 июня по 31 июля 2018 года подсудимый при общении с сыном своего знакомого «демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении». Инцидент произошел на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке.