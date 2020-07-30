Основатель Versus Battle отреагировал на смерть Энди Картрайта

https://static.news.ru/photo/f0ad08bc-d247-11ea-a06f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Основатель проекта Versus Battle Александр Тимарцев, более известный как Ресторатор, собирается начать сбор средств для семьи рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), тело которого нашли накануне в Санкт-Петербурге. По его словам, родственникам покойного музыканта потребуется помощь.

Сейчас общаюсь с совместными друзьями, планируем сбор средств. Мы свяжемся с его родителями, — цитирует Ресторатора «Газета.Ru».

Тимарцев подчеркнул, что хорошо знал Картрайта и его супругу, «обожал его рэп» и никогда не слышал о пристрастии Энди к тяжёлым наркотикам.

О произошедшем узнал из новостей. Я шокирован. До сих пор не могу поверить. Они познакомились на «Версусе». Хорошо её знал и бывал у них в гостях. Она всё делала для его карьеры, — отметил шоумен.

Тело Картрайта нашли расчленённым в квартире в Санкт-Петербурге. Со слов супруги, он умер четыре дня назад от передозировки наркотиками. По предварительным данным, гражданка пыталась избавиться от трупа. Она не знала, как его лучше спрятать, поэтому разрезала на части. Женщина объяснила это тем, что не хотела для мужа бесславной смерти от передозировки и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы пропал.

Инцидент произошёл в квартире на Невском проспекте, 134. Когда полицейские нагрянули туда, пять пакетов с частями тела лежали в холодильнике. Супругу исполнителя задержали. Из квартиры также изъяли нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Сети обсуждают пророческий снимок, который расчленённый рэпер Энди Картрайт оставил в Instagram за несколько дней до своей гибели. Фото появилось на странице покойного 27 июля, хотя супруга музыканта утверждает, что он умер 26 июля.