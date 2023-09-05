Опубликованы первые кадры с уничтоженным британским танком Challenger 2

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia

Украинские военнослужащие опубликовали в Сети кадры с уничтоженным британским танком Challenger 2, переданным Киеву по программе военной помощи, сообщает телеканал РенТВ. На кадрах видно, как солдаты проезжают на автомобиле мимо горящего танка в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Предполагается, что танк не подлежит восстановлению. В Министерстве обороны России пока не подтвердили информацию об уничтожении данной модели. Эксперты допускают, что это мог быть не Challenger 2, так как танк сильно задымлен.

Военный обозреватель Алексей Суконкин не сомневается, что на видео показан именно танк Challenger 2. По его словам, сгоревшая бронемашина соответствует этой модели своими очертаниями. В частности эксперт обратил внимание на короткую пушку, похожую башню и крупный тепловизор.

Суконки также заявил, что российские военнослужащие могли подбить британскую бронемашину с помощью противотанковой управляемой ракеты (ПТРК) или артиллерии. Кроме того, Challenger 2 мог подорваться на мине. По мнению специалиста, американские Abrams, которые Вашингтон намерен передать Киеву, в скором времени могут повторить судьбу «англичан». Это обусловлено тем, что у нет каких-либо заметных преимуществ против танков ВС РФ и противотанковых средств.