Опубликовано видео с места пожара под Краснодаром, где погибли двое детей

Фото: kuban.sledcom

Кадры с места пожара в Кущевском районе Краснодарского края

В Кущевском районе Краснодарского края сгорел дом, погибли две девочки двух лет, видео с место произошедшего опубликовало управление СК по региону. По сведениям ведомства, 22-летняя мать выбежала из дома после возгорания, оставив детей в помещении. Предварительной версией трагедии в СК назвали неисправность питания электроприбора.

Следственным отделом по Кущевскому району СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

18 февраля двое взрослых и двое детей стали жертвами пожара в частном доме в Тульской области. Огонь вспыхнул около девяти часов вечера. Причины произошедшего пока неизвестны.

11 февраля в частном доме одного из районов Татарстана произошел пожар, в котором погибли трое детей и мужчина. Выжили женщина и еще один ребенок, они госпитализированы. Пострадавшие на пожаре получили отравление продуктами горения и переломы.

Ранее мать и двое детей погибли при пожаре в городе Заозерный Рыбинского района Красноярского края. Возгорание произошло в частном доме с верандой на улице Вокзальной, тушение огня заняло у пожарных более четырех часов. 36-летняя женщина скончалась на месте. Двое детей умерли в машине скорой помощи.