В Судаке воспитательница оттаскала девочку за волосы и попала на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Судак в Крыму воспитательница детского сада «Ласточка» уволилась после того, как ее обвинили в насилии над пятилетней воспитанницей, передает Telegram-канал «Mash на волне». По данным канала, педагог взяла девочку за волосы и отвела в помещение из-за того, что во время прогулки у ребенка случился немотивированный приступ агрессии.

Факт того, что женщина вела девочку в сад, схватив за волосы, подтверждается записью с камер видеонаблюдения.

Известно, что у ребенка периодически случаются подобные приступы. В целом ее поведение оценивается как хорошее. Сейчас ребенок в детский сад не ходит и пребывает в шоковом состоянии, говорится в публикации.

Ранее воспитательница одного из детских садов в екатеринбургском районе Уралмаш ударила ребенка проводом от зарядного устройства для телефона. Женщина объяснила свои действия сильной жарой и усталостью. Инцидент произошел в подготовительной группе, куда в конце июня перевели детей из другого детсада, временно закрытого на ремонт. Позже выяснилось, что побои в этой группе были систематическим явлением.