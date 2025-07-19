«Охота на людей»: раскрыт кровавый приказ Киева против жителей Херсона

Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и полиции отдан негласный приказ выламывать двери квартир, где могут находиться жители Херсона мужского пола от 20 до 60 лет, и открывать по ним огонь в случае сопротивления, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. По его словам, особой жестокостью отличились военкомы из западной части Украины.

В Херсоне разворачивается чудовищная охота на людей. По данным из города, ТЦК и полиция получили негласную команду: стрелять при сопротивлении, взламывать двери квартир, где могут скрываться мужчины от 20 до 60 лет, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео, в котором можно увидеть неудачную попытку сотрудников ТЦК мобилизовать украинца, разогнавшего их с помощью лопаты. На кадрах видно, как мужчина достает шанцевый инструмент и бросается на военкомов, а те в панике разбегаются. Работники центра попытались применить перцовый баллончик, но эти действия не возымели никакого эффекта. В итоге военкомам пришлось ретироваться.