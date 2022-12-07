Cтала известна причина перестрелки у киоска с фейерверками в Екатеринбурге Очевидец заявил, что перестрелку в Екатеринбурге устроили уличные торговцы пиротехникой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидец назвал NEWS.ru причины перестрелки в микрорайоне ВИЗ в Екатеринбурге около ларька с фейерверками. По словам собеседника, конфликты между двумя конкурирующими фирмами происходят практически каждый год из-за уличной торговли пиротехникой. Местный житель отметил, что в этом году поводом для «разборок» стало местоположение киосков — по его словам, один из бизнесменов захотел вернуть «свое место».

Причины следующие: каждый год они ставят киоски с пиротехникой. Видимо, две конкурирующие фирмы не поделили это место. Одни поставили [ларек] вперед, другие хотели занять их место, так как торговали здесь в прошлом году. Хотели поменять киоски местами. Вот и согнали с обеих сторон людей. Если честно, не пойму, в чем спор. Никогда тут не было людно, очередей к их киоскам тоже не было, я вообще сомневаюсь, что у них кто-то что-то покупал, чтобы из-за этого устраивать стрельбу. Хотя ларьки охраняли круглые сутки, охране надо платить деньги. Может прибыль огромная — покупали за 100 рублей, продавали за 10 тысяч?, — подчеркнул очевидец.

Он добавил, что ларьки с фейерверками бизнесмены ставят на улице Татищева в начале декабря и пытаются «срубить денег» за предновогодний месяц. Местный житель отметил, что таких киосков и конфликтующих сторон много по всему Екатеринбургу, но не поделили, почему-то, предприниматели относительно безлюдную «точку».

Еще раз — может у них толпы покупателей в определенные часы...днем или вечером. Но я никогда за все годы не видел у них много клиентов. Это какая должна быть прибыль с таких продаж, чтобы устроить перестрелку? Тем более, кто сейчас пойдем скупать пиротехнику в каких-то ларьках с контрафактом, — отметил собеседник.

При перестрелке у киоска с фейерверками в микрорайоне ВИЗ в Екатеринбурге пострадал молодой человек по имени Никита, сообщил ранее начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых. 19-летнего пострадавшего госпитализировали с пулевым ранением. Предположительно, нападавший стрелял из травматического оружия. По предварительным, участниками потасовки стали около десяти человек: двоих задержали, уточнил Горелых. Следователи изъяли у участников потасовки боеприпасы и кастеты.

В пресс-службе МВД уточнили, накануне в микрорайоне ВИЗ незаконно установили киоск для продажи пиротехнических изделий: петард, фейерверков и салютов. Позже между бизнесменами произошел спор, перетекший в драку со стрельбой. Возбуждено уголовное дело. Горелых пояснил, что полицейские анализируют видеозаписи, запечатлевшие инцидент.