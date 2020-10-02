Очередная субботняя акция в поддержку Фургала проходит в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/6bba97c8-0528-11eb-90c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Традиционный митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит при плохой погоде.

Сторонники бывшего губернатора собрались на площади имени Ленина перед зданием правительства Хабаровского края, после чего митингующие начали шествие под лозунгом «И в жару и под дождём, за Фургала мы идём», передаёт DVHAB.

По оценкам администрации города, в этот раз на акцию собрались около 500 человек. Автомобильное движение на улице Ленина, где проходит шествие, остановлено.

На акции, по обыновению, присутствует «Фургаломобиль» — обклеенная постерами с лозунгами машина.

Администрация города напоминает, что акция является несанкционированной.

Сергей Фургал обвиняется в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах. Чиновника задержали 9 июля в Хабаровске сотрудники СК и ФСБ, в тот же день его привезли в Москву и допросили. Вину он не признаёт в полном объёме.

Как писал NEWS.ru ранее, в ЛДПР считают, что суд над экс-губернатором Хабаровского края должен проходить именно в этом регионе, а вердикт должны вынести присяжные. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский.